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Gençlerbirliği, Adanaspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Gençlerbirliği, Adanaspor'a 2-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Adanaspor ile karşılaşarak 2-0'lık skorla mağlup oldu. Adanaspor'un gollerini Feyzi Yıldırım ve Metehan Altunbaş kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Adanaspor'da Feyzi, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Erhan üzerine gelen topu tutmak isterken seken top filelere gitti. 0-1

24. dakikada ev sahibi ekipte kullanılan serbest vuruşta Amilton kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

48. dakikada Adanaspor'un sağdan geliştirdiği atakta Tapsoba topu içeri çevirdi, Yepie Yepie'nin şutunda top üst direkten döndü.

67. dakikada Adanaspor'da Innocent'in şutunda top savunmadan dönerken Metehan topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası gol kararı verildi. 0-2

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Eray Eyisoy, Mehmet Akpınar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber, Alperen Babacan, Zuzek, Elias Durmaz (Gökhan Altıparmak dk. 65), Etebo (Yatabare dk. 87) Amilton, Mikail Okyar (Samed Onur dk. 46), Nalepa (Buğra Çağıran dk. 77), Metehan Mimaroğlu, Djitte (Çağrı Fedai dk. 65)

Yedekler: Orkun Özdemir, Mete Kaan Demir, Umut İslamoğlu, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Adanaspor: Korcan Çelikay (Jankat Yılmaz dk. 28), Ferhat Katipoğlu (Metehan Altunbaş dk. 61), Fatih Kurucuk, Donkor, Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy, Yepie Yepie, Innocent, Diakite (Cem Güzelbay dk. 82) Tapsoba (Dabo dk. 83) Ciss

Yedekler: Hıdır Aytekin, Devran Şenyurt, Doğukan Emeksiz, Yasin Midiliç, Burhan Tuzun, Metehan Mollaoğlu

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Gol: Feyzi Yıldırım (dk. 12), Metehan Altunbaş (dk. 67) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Innocent, Harun Alpsoy, Jankat Yılmaz, Diakite (Adanaspor) Amilton, Etebo (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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