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Gençlerbirliği, 10 Ekim'deki Amed Sportif Faaliyetler maçına hazırlanıyor

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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç öncesi çalışmalara başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve sprint çalışmaları yapılırken, Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşma 10 Ekim Cumartesi saat 13.30'da oynanacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve sprint çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idmanın ikinci bölümünde kırmızı-siyahlı futbolcular, isabetli pas organizasyonları çalışması yaptı.

Antrenman, minyatür kalelerden kurulu alanda ve yarı sahada oynanan maçlarla tamamlandı.

Eryaman Stadyumu'nda 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: AA
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