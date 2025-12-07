Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Oğulcan Ülgün'ün 29. dakikada attığı golle takım öne geçti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi

Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Koita, Tongya, Niang

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Roco, Esgaio, Kranevitter, Doh, Berkay Özcan, Johnson, Serginho, Fofana

Gol: Dk. 29 Oğulcan Ülgün ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 11 Doh (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 40 Oğulcan Ülgün ( Gençlerbirliği )

14. dakikada Niang'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla uzak kale direğinin yanından auta gitti.

18. dakikada Göktan'ın sol taraftan kullandığı kornerde, penaltı noktası civarında yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Pereira'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Oğulcan Ülgün'ün dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45+1. dakikada Tongya'nın ceza sahasının solundan çektiği sert şutta kaleci Grbic, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
