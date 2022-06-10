Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 5 madalya - Haberler

Muğla'da 26-31 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya geldi.

Ağustos ayında Bulgaristan'da yapılacak olan Gençler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda milli takımı temsil etmek için 3 bin 500 sporcu, 26-31 Mayıs 2022 tarihinde Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele etti.

Toplam 20 sıklette yapılan müsabakalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 55 kilo erkeklerde Cüneyt Gökalp altın, 68 kilo kadınlarda Büşra Öztürk altın, +68 kilo kadınlarda Sude Yaren Uzunçavdar altın, 46 kilo kadınlarda Zehra Gürbüz gümüş, 59 kilo erkeklerde Sefa Can Ateş bronz olmak üzere turnuvayı 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile tamamladı.

Durum değerlendirmesi yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Teknik Direktörü Ali İhsan Negiz, "Sporcularımız için çok başarılı geçen bir şampiyonayı geride bıraktık. Üç sporcumuz milli takımla dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Sporcularımız dünya sıralamalarında üst sıralarda bulunuyor, hedefimiz dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkan Vekili Mehmet Atak ise şunları söyledi:

"Turnuvayı takımımızla beraber takip ettim. Tüm kategorilerde çok zorlu maçlar oldu. Dünya sıralamasında önemli yerlerdeki sporcuların rekabetleri bu branşta yurt içinde ve yurt dışında madalya almanın çok zor olduğunu bizlere gösterdi. Türk sporuna yıldızlar kazandırma amacı ile kurduğumuz takımın turnuvayı lider kapatması bizlere onur verdi. Yapılacak olan dünya şampiyonasında da sporcularımız altın madalyaların en büyük adayları olacak. Teknik ekibimizi kutluyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor