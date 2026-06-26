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Gençler Türkiye Kürek Kupası, Edirne'de başladı

Gençler Türkiye Kürek Kupası, Edirne'de başladı
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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'deki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası, eleme yarışlarıyla başladı. Hafta sonu sona erecek organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalya verilecek.

Gençler Türkiye Kürek Kupası, Edirne'de başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de Meriç Nehri üzerindeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı.

Genç sporcular, eleme ve sıralama yarışlarında derece elde edebilmek için kürek çekti.

Hafta sonu da devam edecek organizasyonda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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