KIRŞEHİR (İHA) – Yaşar Sedef Gençler Takım Ferdi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı.

29 Mayıs -1 Haziran 2025 tarihleri arasında Kındam Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyonaya Türkiye genelinden 28 takım ve 300 sporcu katılıyor. Organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Kırşehir Masa Tenisi İl Temsilcisi ve Ulusal Hakem Levent Yılmaz, turnuvanın Kırşehir'in spor kenti kimliğine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Müsabakalarda görev alacak 25 masa tenisi hakeminden 17'sinin Kırşehirli olduğunu ifade eden Yılmaz, şampiyonada çekişmeli ve kıyasıya mücadelelerin yaşanacağını söyledi. Şampiyona boyunca takım ve ferdi kategorilerde mücadele edecek olan genç sporcular, Türkiye şampiyonluğu için ter dökecek. - KIRŞEHİR