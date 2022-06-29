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Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı

AA - Hüseyin Doğru - Spor
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Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı

2022 Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı.

2022 Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Yenimahalle ilçesinde yer alan Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki şampiyonada 37 il ve 92 kulüpten 466 sporcu mücadele ediyor.

Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçulukta yoğun bir dönemin içinde yer aldıklarını söyledi.

Alt yaş gruplarının okçuluğa büyük ilgi duyduğunu belirten Topaloğlu, "Geleceğin olimpiyat şampiyonları burada. Bu çocuklarımız bize, ülkemize ileride önemli başarılar yaşatacaktır. Yarışmalarımızın amacı da yeni yeteneklerimizin tespit edilmesi içindir. Çocuklarımızı burada görüyoruz, deniyoruz. Sonra da çeşitli kamplarda onları takımlarımıza adapte edeceğiz." diye konuştu.

Şampiyona 3 Temmuz Pazar günü sona erecek.

AA / Hüseyin Doğru - Spor

Hasan Doğan Türkiye Ankara Spor Haberler

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