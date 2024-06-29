Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası Yarın Başlıyor
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Çekya'da düzenlenecek. Türkiye'yi temsil edecek sporcular da bugün Çekya'ya gitti.
Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Pilsen kentinde düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda, Eylül Şenal, Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Betül Önal ile Buse Açıl; erkeklerde ise Hüseyin Yüce, Muhammed Sadık Seydioğlu, Hüseyin Şahan ve Hasan Emre Sarp temsil edecek.
Milli sporcular, bugün organizasyonun yapılacağı Çekya'ya gitti.