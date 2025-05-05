Gençler Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Kanada'da Başlıyor

Gençler Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, yarın Kanada'da başlayacak.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Edmonton kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi, Burcu Haşıl ve Muhammed Taha Zenit'ten oluşan milli takım temsil edecek.

Toplam 29 takımın katılacağı organizasyonda ay-yıldızlı ekip; Kanada, İngiltere, Güney Kore, Romanya, İsviçre ve Ukrayna ile C Grubu'nda mücadele edecek.

İlk kez düzenlenecek şampiyona, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.