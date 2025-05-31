Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Öncesi Hazırlıklara Devam Ediyor

Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Öncesi Hazırlıklara Devam Ediyor
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Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapıyor. Milli sporcular, yüksek irtifa koşullarında kondisyonlarını artırmak için yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençler Beyzbol5 Milli Takımı, Türkiye Ragbi Federasyonu organizasyonunda 23 Mayıs'ta Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi.

Milli sporcular, 1850 metre rakımdaki tesislerde, yüksek irtifa koşullarında kondisyon ve dayanıklılık artırma çalışmaları gerçekleştirirken, yoğun antrenman programlarıyla teknik ve fiziksel performanslarını geliştiriyor.

Milli takımın kampı, 2 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
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