Haberler

Gençler bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret etti

Gençler bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Merkezi gençleri şehit Cihan Aksarı'nın ailesini bayram öncesinde ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Merkezi gençleri şehit Cihan Aksarı'nın ailesini bayram öncesinde ziyaret etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, ÇEDES Projesi kapsamında Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerle birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gençler, Şehidimiz Cihan Aksarı'nın ailesini ziyaret ederek, şehidimizin hatırasını yad ettiler.

Ziyaret sırasında dua edilerek şehidimizin hatırasına saygı ve minnet duygularımızı bir kez daha ifade ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı

Büyük konuşmanın bedelini fena ödedi!
İran, İsrail'i fena avladı! İşte bölgeden gelen görüntüler

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı büyük yıkım böyle görüntülendi
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi

İran medyasında çıkan habere bakın
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken...