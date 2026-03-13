Gençler bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Merkezi gençleri şehit Cihan Aksarı'nın ailesini bayram öncesinde ziyaret etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, ÇEDES Projesi kapsamında Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerle birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gençler, Şehidimiz Cihan Aksarı'nın ailesini ziyaret ederek, şehidimizin hatırasını yad ettiler.

Ziyaret sırasında dua edilerek şehidimizin hatırasına saygı ve minnet duygularımızı bir kez daha ifade ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı