Gençler Avrupa Hokey Şampiyonası 2 21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki üçüncü maçında Galler'i 2-1 yendi. 21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki üçüncü maçında Galler'i 2-1 yendi. Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden milli takım, A Grubu'nda Galler ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Müslüm Ekinci'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Grupta daha önce İrlanda ile 2-2 berabere kalan, Polonya'ya 2-0 yenilen milliler, böylece ilk galibiyeti elde etti. Türkiye, şampiyonadaki dördüncü maçını 29 Temmuz Cuma günü İtalya ile yapacak. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Galler Spor Haberler

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