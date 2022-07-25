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Gençler Avrupa Hokey Şampiyonası 2

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençler Avrupa Hokey Şampiyonası 2

21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'de Polonya'ya 2-0 yenildi.

21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'de Polonya'ya 2-0 yenildi.

Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden milli takım, A Grubu'nda ikinci maçına çıktı. Polonya ile karşılaşan milliler, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

İlk maçında İrlanda ile 2-2 berabere kalan Türkiye, gruptaki üçüncü karşılaşmasını 27 Temmuz'da Galler ile yapacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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