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Genç Yüzücü Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı'nı 21 Saate Geçti

Genç Yüzücü Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı'nı 21 Saate Geçti
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek en genç Türk yüzücü unvanını kazanan Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olan açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olan açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak tebrik mesajında, "Amerika Birleşik Devletlerinin Hawaii eyaleti açıklarında düzenlenen Ocean's Seven parkurlarının 5'incisi Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olan Aysu Türkoğlu'nu yürekten kutluyorum. Aysu Türkoğlu, bu zorlu parkuru tamamlayan en genç Türk yüzücü olarak tarihe geçti. Milli yüzücümüzün bu başarısında emeği olan başta ailesi ve antrenörleri olmak üzere herkese teşekkür ediyor, genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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