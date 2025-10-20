Haberler

Genç Voleybolculardan Galatasaray’a Transfer

Genç Voleybolculardan Galatasaray'a Transfer
Manavgat Net Voleybol Akademisi'nden Yasemin Bozdoğan ve Asya Duyar, Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer oldu. Genç yetenekler, kulüp yardımıyla eğitimlerine Okyanus Koleji'nde devam edecek.

Yakın takibe almışlardı

Yasemin Bozdoğan ve Asya Duyar'ın voleybolunda önde gelen takımlarının yakın takibinde olduğunu belirten Manavgat Net Voleybol Akademisi kurucusu ve hocası, eski milli voleybolcu Mehmet Şahin, "Manavgat'taki yerel çocuklarımızı sıfırdan eğiterek profesyonelliğe hazırlayabilmek bu profesyonel sporcu olmasa da spor adamı olarak yetiştirmek için kurmuş olduğumuz Net Voleybol Akademis Spor kulübümüz yılda ortalama 400 civarındaki bir öğrenciye hizmet vermektedir. Sporcularımızı sadece voleybol branşı ile alakalı değil hayata hazırlayabilmek hayatın içindeki mücadeleye hazırlayabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Genç yetenekleri eğitiyor

Akademide yetişen genç yetenekleri büyük kulüplere kazandırmayı hedeflediklerini belirten Şahin, "Profesyonel yetenekleri olan çocuklarımızla Türkiye'de ulaşabilecekleri üst seviyedeki teknik ve çalışmalarla onları hazırlayıp bundan sonra Türkiye'nin elit Spor kulüpleri diye düşündüğümüz Galatasaray, Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve V.Bank gibi kulüplere göndermeyi hedefliyoruz. Bunun ilk aşamasına bu yıl gelmiş durumdayız. 2010 doğumlu Asya Duyar ve 2012 doğumlu Yasemin Bozdoğan ağustos ayında Galatasaray Spor kulübü alt yapısına transfer olmuşlardı. Şu an ben ve çocuklarım spor kulübümüzü birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Galatasaray'a transfer olan genç kızlarımıza bundan sonraki spor ve eğitim hayatlarında başarılar dilerken, bunun bir başlangıç olduğunun da altını çiziyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
