Genç milli satranççı Eray Kılıç, üçüncü kez GM normuna ulaştı

Güncelleme:
Türkiye'nin genç milli satranç oyuncusu Eray Kılıç, Sırbistan'daki turnuvada başarılı performans sergileyerek üçüncü kez Büyük Usta normunu kazandı.

Genç milli satranççı Eray Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen turnuvadaki başarısıyla üçüncü kez Büyük Usta (GM) normu elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Usta (IM) Eray Kılıç, Sırbistan'ın Pozarevac kentinde gerçekleştirilen Rudar XXXVI-GM Raund Robin Turnuvası'nda sergilediği başarılı performansla üçüncü kez GM normuna ulaştı.

Eray Kılıç, ELO puanını 2500 seviyesine yükselttikten sonra GM ünvanı için başvuru yapma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
