Genç şampiyon olimpiyatlara hazırlanıyor

Malatyalı genç Tekvandocu Hasan Ayaz, olimpiyatlara iddialı hazırlanıyor.

Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı 48 kilogramda temsil eden ve Türkiye Şampiyonu olan Hasan Ayaz, 14-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da yapılacak olan Dünya Okul Sporları Olimpiyatları (Gymnasiade) oyunlarına katılacak. Tekvandocu Hasan Ayaz, antrenörü ve ailesi Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan 'ı ziyaret etti. Sporcuyu tebrik ederek başarılar dileyen Kayhan, bu oyunlara 3 sporcu vererek önemli bir başarıya imza arttıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Kayhan, "Yoğun bir şekilde devam eden okul sporları faaliyetleri sonucunda önemli ulusal dereceler elde ediyoruz. Şimdiden sporcularımıza okul sporlarında uluslararası başarılar bekliyoruz " dedi.

Malatyalı genç Tekvandocu Hasan Ayaz da, olimpiyatlarda iddialı olduğunu belirterek, hedefinin ise altın madalya olduğunu kaydetti. Olimpiyat şampiyonluğu için çok çalıştığını da kaydeden Ayaz, altın madalyayı kazanmayı çok istediğini ifade etti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor