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Genç Milli Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Genç Milli Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
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Genç Milli Taekwondo Takımı, Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya ile şampiyonluk elde etti. Türk sporcular takım halinde erkek, kız ve genel klasmanda birinciliği kazandı.

Genç Milli Taekwondo Takımı, Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada milli takım 23 kız ve 20 erkek olmak üzere toplam 43 sporcu temsil etti. Milli sporcular, 6 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

Türkiye, erkek takım, kız takım ve genel klasmanda takım halinde şampiyon oldu.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın madalya: Emre Sarıtaş (59kg), Buğra Coşgungönül (68kg), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73kg), Yusuf Efe Mızrak (+78kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (52kg), Evra Alıcı (68kg)

Gümüş madalya: Hakan Yıldırım (45kg), Altuğ Gesge (48kg), Ali Murtaza Boz (78kg), Zeynep Çiçek (44kg), Elifnaz Köseoğlu (+68kg)

Bronz madalya: Yankı Morkoç (48kg), Ömer Talha Dülger (51kg), Damla Nur Yılmaz (42kg), Mülkiye Ece Ulusoy (46kg), Mümüne Nur Göz (55kg) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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