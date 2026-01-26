Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Demir ile yollarını ayırma kararı aldı. Beklenen performansı sergileyemeyen genç futbolcunun kontratı tek taraflı olarak feshedilecek ve tüm alacakları ödenecek. Ayrıca, Yusuf Demir'den boşalacak olan 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanı için yeni bir transfer yapılması planlanıyor.
GALATASARAY'DA YUSUF DEMİR KARARI
Galatasaray'da Yusuf Demir dosyası kapanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, performansından beklenen katkıyı alamadığı genç futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.
TEK TARAFLI FESİH KARARI
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Yusuf Demir'in kontratını tek taraflı olarak feshedecek. Bu kapsamda futbolcuya sözleşmesinden doğan tüm alacakları ödenecek ve resmi ayrılık gerçekleşecek.
PERFORMANS ETKİLİ OLDU
Sahada bulduğu fırsatları değerlendiremeyen ve istenilen seviyeye ulaşamayan Yusuf Demir'in performansı, alınan kararda belirleyici oldu. Kulüp, oyuncu ile ilgili süreci birkaç gün içinde netleştirmeyi planlıyor.
U23 KONTENJANI İÇİN YENİ TRANSFER
Galatasaray, Yusuf Demir'den boşalacak 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanını da boş bırakmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu kontenjan için yeni bir transfer yapmayı hedefliyor.