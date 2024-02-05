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Türk futbolunun neden gelişmediğinin özeti! Elinde parayla gencecik futbolcuları böyle rencide etti

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1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında, bir taraftarın Altaylı genç oyunculara para göstererek, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" dediği görüldü. Taraftarın o sözleri büyük tepki aldı.

TFF 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Göztepe ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadelenin galibi 4-0'lık skorla Göztepe oldu.

"GEL HARÇLIK VEREYİM"

Maçın ardından bir olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir Göztepeli taraftarın, yedek kulübesinde ısınan Altaylı genç oyunculara para göstererek, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" dediği görüldü.

"İŞTE BU YÜZDEN TÜRK FUTBOLU GELİŞMİYOR"

Tepki çeken görüntülerle ilgili "İşte bu yüzden Türk futbolu gelişmiyor", "Gencecik çocuklara yaptıklarına bakın", Yazıklar olsun", "Böylelerini tribüne sokmayacaksın" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Genç futbolcuları böyle rencide etti: Gel harçlık vereyim

Genç futbolcuları böyle rencide etti: Gel harçlık vereyim

Kaynak: Haberler.com / Spor

İzmir Altay Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (6)

VATANSEVER:

göztepe kapatılsın

30
9
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pusatalfa:

Bu kişi de insanlık onuruna yakışan tek bir tutum varmı dır sizce ? Halbuki acınacak durumda olan kendisidir

30
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Muhammed Aydın:

Kahvaltımı kaldı 200 liraya bidahakine 400 dene??

6
1
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Netherill:

emin olun futbolcunun umrunda bile değil. o maça konsantredir. tribüne gelen taraftarın yapmak istediği herzaman deşarj olmaktır. amatör futbolda daha beterleri ile karşılaşıyoruz çokta takıldığımız bir konu değil açıkcası

1
5
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Çağrı Akkaya:

Martı bokuyla deniz kirlenmez ??

3
0
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Fatih Demirci:

Böyle insanlar ile aynı havayı solumaktan utanıyorum!

3
0
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