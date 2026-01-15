Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Galatasaray'da transfer gündemi sürerken, Yusuf Demir tartışması yeniden alevlendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiye spor karşısında 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki futbolcunun performansı eleştiri oklarını üzerine çekerken, teknik ekibin yönetime rapor sunmasının beklendiği ifade edildi.

FETHİYESPOR MAÇI SONRASI TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Sarı-kırmızılılarda büyük beklentilerle kadroya katılan Yusuf Demir'in ayrılığı bir süredir gündemdeydi. Kupada Fethiye spor karşısında alınan galibiyete rağmen genç oyuncunun oyunu, "devam mı, tamam mı?" tartışmasını yeniden başlattı.

OKAN BURUK'TAN "SON ŞANS" YORUMU

Yusuf Demir'in, Fethiye spor maçına ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalması dikkat çekti. Bu tercih, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncuya "son kez şans verdiği" şeklinde yorumlandı. Ancak Yusuf Demir'in performansının beklentilerin altında kaldığı ve maç sonrası eleştirilerin arttığı belirtildi.

TEPKİLER ARTTI, RAPOR BEKLENTİSİ

Kulüp kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde, Buruk'un oyuncuya kendini göstermesi için fırsat tanıdığı ancak bu şansın iyi kullanılmadığı öne sürüldü. Taraftarların ve spor kamuoyunun etkisiz oyun nedeniyle tepkisini yükselttiği, teknik ekibin de durumla ilgili yönetime rapor hazırlayabileceği aktarıldı.

YABANCI STATÜSÜ DETAYI ÖNE ÇIKIYOR

Yusuf Demir'in Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiği hatırlatılırken, Avusturya Milli Takımı'nda forma giymesi nedeniyle Süper Lig'de yabancı statüsünde yer aldığı vurgulandı. Bu durumun, kadro planlamasında oyuncunun geleceğini daha kritik bir başlık haline getirdiği ifade edildi.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Haberde, yönetimin gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ve Yusuf Demir'le yolların ayrılmasına "kesin gözüyle bakıldığı" aktarıldı. Fethiyespor maçı sonrası yükselen tartışmaların, ayrılık sürecini hızlandırabileceği değerlendirildi.