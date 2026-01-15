Haberler

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı Haber Videosunu İzle
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Yusuf Demir'in Fethiyespor maçında 90 dakika sahada kalıp etkisiz bir oyun sergilemesi tepkilere yol açtı. Okan Buruk'un bu maçı "son şans" olarak verdiği yorumları yapılırken, yabancı statüsü detayı da tartışmayı büyüttü. Yönetimin gelen teklifleri değerlendirip ayrılık kararını netleştirebileceği ifade edildi.

  • Yusuf Demir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor karşısında 90 dakika sahada kaldı.
  • Yusuf Demir, Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer edildi.
  • Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda forma giymesi nedeniyle Süper Lig'de yabancı statüsünde yer alıyor.

Galatasaray'da transfer gündemi sürerken, Yusuf Demir tartışması yeniden alevlendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiye spor karşısında 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki futbolcunun performansı eleştiri oklarını üzerine çekerken, teknik ekibin yönetime rapor sunmasının beklendiği ifade edildi.

FETHİYESPOR MAÇI SONRASI TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Sarı-kırmızılılarda büyük beklentilerle kadroya katılan Yusuf Demir'in ayrılığı bir süredir gündemdeydi. Kupada Fethiye spor karşısında alınan galibiyete rağmen genç oyuncunun oyunu, "devam mı, tamam mı?" tartışmasını yeniden başlattı.

OKAN BURUK'TAN "SON ŞANS" YORUMU

Yusuf Demir'in, Fethiye spor maçına ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalması dikkat çekti. Bu tercih, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncuya "son kez şans verdiği" şeklinde yorumlandı. Ancak Yusuf Demir'in performansının beklentilerin altında kaldığı ve maç sonrası eleştirilerin arttığı belirtildi.

TEPKİLER ARTTI, RAPOR BEKLENTİSİ

Kulüp kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde, Buruk'un oyuncuya kendini göstermesi için fırsat tanıdığı ancak bu şansın iyi kullanılmadığı öne sürüldü. Taraftarların ve spor kamuoyunun etkisiz oyun nedeniyle tepkisini yükselttiği, teknik ekibin de durumla ilgili yönetime rapor hazırlayabileceği aktarıldı.

YABANCI STATÜSÜ DETAYI ÖNE ÇIKIYOR

Yusuf Demir'in Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiği hatırlatılırken, Avusturya Milli Takımı'nda forma giymesi nedeniyle Süper Lig'de yabancı statüsünde yer aldığı vurgulandı. Bu durumun, kadro planlamasında oyuncunun geleceğini daha kritik bir başlık haline getirdiği ifade edildi.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Haberde, yönetimin gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ve Yusuf Demir'le yolların ayrılmasına "kesin gözüyle bakıldığı" aktarıldı. Fethiyespor maçı sonrası yükselen tartışmaların, ayrılık sürecini hızlandırabileceği değerlendirildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var
En-Nesyri'nin penaltısı Fas'ı finale taşıdı: Sevinç görüntüleri gündem oldu

Dün gecenin en çok konuşulan görüntüsü
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Duyan kulaklarına inanamadı! Bu güvercin tam 2 araba fiyatına satıldı

Duyan kulaklarına inanamadı! 2 lüks araba fiyatına satıldı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı