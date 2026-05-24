Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Spor Toto şampiyon oldu

Gaziantep'te düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Spor Toto, birinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre final maçında Ziraat Bankkart'ı 25-20, 12-25, 16-25, 28-26 ve 17-15'lik setlerle 3-2 yenen Spor Toto, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada Galatasaray'ı 25-19, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe ise üçüncü sırayı aldı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Spor Daire Başkanı Mustafa Özdal ile Türkiye Voleybol Federasyonu Pazarlama ve Organizasyon Kurulu Üyesi Hakan Altürk takdim etti.