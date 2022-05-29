Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor - Haberler

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor
AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında yarı finale çıkan takımlar belli oldu.
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında yarı finale çıkan takımlar belli oldu.
Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final müsabakalarında A grubunda İzmir Altekma, TVF Spor Lisesi, B grubunda Okyanus Koleji, Arkas Spor, C grubunda Ziraat Bankası, Halkbank, D grubunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray yarı final için mücadele etti.
Gerçekleştirilen müsabakalarda Ziraat Bankası, İzmir Altekma, Okyanus Koleji, İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükseldi.
Müsabakalara alınan sonuçlar şöyle:
Ziraat Bankası - TVF Spor Lisesi: 3-0
Okyanus Koleji - Galatasaray: 3-2
İzmir Altekma - Halkbank: 3-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Arkasspor: 3-2
26 Mayıs'ta başlayan şampiyona 31 Mayıs'ta sona erecek.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor