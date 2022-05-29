Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor - Haberler

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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor

AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final müsabakalarında A grubunda İzmir Altekma, TVF Spor Lisesi, B grubunda Okyanus Koleji, Arkas Spor, C grubunda Ziraat Bankası, Halkbank, D grubunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray yarı final için mücadele etti.

Gerçekleştirilen müsabakalarda Ziraat Bankası, İzmir Altekma, Okyanus Koleji, İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükseldi.

Müsabakalara alınan sonuçlar şöyle:

Ziraat Bankası - TVF Spor Lisesi: 3-0

Okyanus Koleji - Galatasaray: 3-2

İzmir Altekma - Halkbank: 3-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Arkasspor: 3-2

26 Mayıs'ta başlayan şampiyona 31 Mayıs'ta sona erecek.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Okyanus Koleji voleybol Türkiye İzmir Spor Haberler

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