Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - Haberler

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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası

AA - Volkan Kaşik - Spor
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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası

Ziraat Bankası, Malatya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.

Ziraat Bankası, Malatya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakasında Ziraat Bankası ile Okyanus Koleji karşılaştı.

Ziraat Bankası, rakibini 25-17, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup etti.

Okyanus Koleji'nin ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üçüncü olduğu şampiyonada, Altekma 4. sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından Ziraat Bankası takımına kupa ve madalyaları törenle verildi.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Voleybol Şampiyonası Ziraat Bankası Malatya Türkiye Spor Haberler

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