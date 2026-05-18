Giresun'da Yeşilay Genç Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılına özel gerçekleştirilen Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası, Giresun'da başladı.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Gaziantep GSK, Rize Güneysu, Kocaeli GSK, Nilüfer Belediyespor, Spor Toto ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor kulüplerinin genç takımları yer alıyor.

Takımların iki grupta mücadele edeceği şampiyonada, ilk iki sırayı alanlar çapraz eşleme sonucu kendi aralarında karşılaşacaklar.

Şampiyona, 22 Mayıs'ta sona erecek.