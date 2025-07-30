Genç Çiftçi Programı Kapsamında Gönüllü Hasat Etkinliği Başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Genç Çiftçi Programı' kapsamında hayata geçirilen 'Gönüllü Hasat Etkinliği' ile gençler, tarımsal üretime katkı sağlamak ve sektöre dair farkındalık oluşturmak amacıyla sahaya indi. Gençler, gönüllü olarak yer aldıkları faaliyetlerde üreticilerle birlikte ürün topluyor, üretim süreçlerini yakından deneyimliyor.

Gençlerin tarıma ilgisini artırmak, kırsal kalkınmaya destek vermek ve gönüllülük bilincini geliştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde "Gönüllü Hasat Etkinliği" düzenleniyor. Haziran – Aralık ayları arasında gerçekleştirilen etkinlikler, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, il müdürlükleri iş birliğiyle yürütülüyor. Gençler, gönüllü olarak yer aldıkları bu faaliyetlerde üreticilerle birlikte ürün topluyor ve üretimi yakından deneyimliyor. Gerçekleştirilen etkinliklerde gençler; çilek, kekik, sarımsak, haşhaş, bamya ve çeşitli meyve türlerinin hasadına katılarak, farklı tarımsal ürünlerin üretim süreçlerini yerinde görme ve deneyimleme imkanı buluyor.

81 İLDE 148 HASAT ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

28 Temmuz itibarıyla 75 noktada Gönüllü Hasat Etkinliği başarıyla tamamlandı. Genç Çiftçi Programı kapsamında yürütülen Gönüllü Hasat Etkinliği çerçevesinde, yılsonuna kadar Türkiye genelinde 81 ilde toplam 148 hasat organizasyonu gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Gençlik merkezleri aracılığıyla sürdürülen çalışmalar sayesinde gençler sadece üretime katkı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda gönüllülük bilinci kazanıyor, çevresel farkındalık geliştiriyor ve toplumsal sorumluluk duygularını pekiştiriyor.

YENİ HAFTADA 6 İL DAHA HASAT PROGRAMINDA

28 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında 6 farklı ilde yeni hasat etkinlikleri düzenlenecek. Söz konusu etkinliklerde gençler, hem üretim süreçlerini yakından tanıma hem de tarımsal faaliyetlerin toplum ve ekonomi açısından önemini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.