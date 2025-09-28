Haberler

Genç Bilardocularımızdan Tarihi Başarı

Genç Bilardocularımızdan Tarihi Başarı
İspanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Seymen Özbaş gümüş, Ataberk Çerkez bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

İSPANYA'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Seymen Özbaş ve Ataberk Çerkez, tarihi bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz yılın dünya şampiyonu Seymen Özbaş, finalde Meksikalı rakibine karşı verdiği mücadelede gümüş madalya kazanarak üst üste ikinci kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Turnuvada yarı finale kadar yükselen bir diğer milli sporcu Ataberk Çerkez ise üçüncülük maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Genç milli sporcularımız, ülkemizi uluslararası arenada bir kez daha gururla temsil etti. Her iki sporcumuzu da gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
