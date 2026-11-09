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Gemlik Sümerbey FSK, namağlup takımın teknik direktörü Güldüren'le yollarını ayırdı

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Gemlik Sümerbey FSK, namağlup takımın teknik direktörü Güldüren'le yollarını ayırdı
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Bursaspor’un pilot takımı Gemlik Sümerbey FSK, sezon başından bu yana teknik direktörlük yapan İsmail Güldüren ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, namağlup giden takımda ayrılığa orta ve uzun vadeli hedeflerdeki vizyon farklılıklarını gerekçe gösterdi.

Bursa spor'un pilot takımı Gemlik Sümerbey FSK, İsmail Güldüren ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Gerekçe, gelecek planlamasındaki görüş ayrılıkları.

Bursa spor'un pilot takımı Gemlik Sümerbey FSK, sezon başından bu yana görev yapan Teknik Direktör İsmail Güldüren ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Takımın namağlup yoluna devam ettiği dönemde gelen ayrılığa, kulübün gelecek planlamasındaki görüş farklılıkları gerekçe gösterildi.

Gemlik Sümerbey FSK Yönetim Kurulu, "Basın ve kamuoyuna duyuru" başlığıyla yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sezon başından bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevini üstlenen, takımımızı bugüne dek namağlup unvanıyla taşıyarak başarılı bir yönetim sergileyen Sayın İsmail Güldüren ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yönetim Kurulumuz ile Sayın Güldüren arasında; kulübümüzün orta ve uzun vadeli hedefleri ile gelecek planlamaları üzerine yapılan istişareler neticesinde ortaya çıkan vizyon farklılıkları, her iki tarafın ortak menfaatleri doğrultusunda bu ayrılığı zaruri kılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca kulübümüze kattığı değerler, sergilediği profesyonel duruş ve özverili çalışmaları için Sayın İsmail Güldüren'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Büyük taraftarımızın, spor camiasının ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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