''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

2022-2023 sezonunun başında 2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'un geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Gençlerbirliği, Emre Mor için devreye girdi. Kırmızı-siyahlıların Emre Mor ile bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Başkent ekibinin, milli futbolcuyla anlaşmasına kesin gözle bakıldığı aktarıldı.

İKİ KEZ FARKLI TAKIMLARA KİRALANDI

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.

''GELİYORUM FENERBAHÇE'' DEMİŞTİ

28 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız günlerde bir paylaşım yaparak, "Hazır olun ya da olmayın. Geliyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.