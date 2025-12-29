Haberler

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz Haber Videosunu İzle
''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Emre Mor ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirilecek. Başkent ekibinin, 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varmasına kesin gözüyle bakılıyor. 28 yaşındaki oyuncu, birkaç gün önce "Hazır olun ya da olmayın. Geliyorum Fenerbahçe.'' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

  • Emre Mor, Gençlerbirliği ile bu hafta içinde görüşme yapacak.
  • Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maçta 6 gol ve 5 asist yaptı.
  • Emre Mor, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralandı.

2022-2023 sezonunun başında 2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'un geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Gençlerbirliği, Emre Mor için devreye girdi. Kırmızı-siyahlıların Emre Mor ile bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Başkent ekibinin, milli futbolcuyla anlaşmasına kesin gözle bakıldığı aktarıldı.

İKİ KEZ FARKLI TAKIMLARA KİRALANDI

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.

''GELİYORUM FENERBAHÇE'' DEMİŞTİ

28 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız günlerde bir paylaşım yaparak, "Hazır olun ya da olmayın. Geliyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ile Taner Çağlı için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ünlü boksör trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti

Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti
Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! Meğersem önceden uyarılmış

İfadesinden şoke eden detay: Meğersem önceden uyarmışlar
Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ünlü boksör trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti
TFF İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'ndan bahis itirafı: Türkiye'deki maçlara kupon yapmış olabilirim

''Türkiye'deki maçlara kupon yapmış olabilirim''
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı