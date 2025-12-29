''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz
Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Emre Mor ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirilecek. Başkent ekibinin, 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varmasına kesin gözüyle bakılıyor. 28 yaşındaki oyuncu, birkaç gün önce "Hazır olun ya da olmayın. Geliyorum Fenerbahçe.'' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
- Emre Mor, Gençlerbirliği ile bu hafta içinde görüşme yapacak.
- Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maçta 6 gol ve 5 asist yaptı.
- Emre Mor, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralandı.
2022-2023 sezonunun başında 2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'un geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
GENÇLERBİRLİĞİ İLE GÖRÜŞME YAPACAK
Fanatik'te yer alan habere göre; Gençlerbirliği, Emre Mor için devreye girdi. Kırmızı-siyahlıların Emre Mor ile bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Başkent ekibinin, milli futbolcuyla anlaşmasına kesin gözle bakıldığı aktarıldı.
İKİ KEZ FARKLI TAKIMLARA KİRALANDI
Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.
''GELİYORUM FENERBAHÇE'' DEMİŞTİ
28 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız günlerde bir paylaşım yaparak, "Hazır olun ya da olmayın. Geliyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.