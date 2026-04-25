Türkiye Yağlı Güreş Ligi Gaziantep'te başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2026 sezonu 1'inci etabı Gaziantep'te başladı. Türkiye'nin her bölgesinden bin 500 güreşçinin katıldığı müsabaka Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu müsabaka öncesi yapmış olduğu açıklamada Gaziantep'ten 150 güreşçinin de er meydanında güreştiğini söyledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu geleneksel sporları desteklediklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak biz geleneksel sporlarımızı destekliyoruz. Bu anlamda burada gördüğünüz gibi 80 bin metrekare alan üzerine güzel bir tesis inşa ettik. Tüm geleneksel sporlarımızı icra edebilecek bir alan oluşturduk. 4 yıldan beri de geleneksel güreşlerimizden biri olan yağlı güreşimize Şahinbey Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Güreşçilerimiz dördüncü kez Şahinbey'de. Ben tüm halkımız bu vesileyle geleneksel yağlı güreşimizi izlemeye davet ediyorum. İstiyoruz ki gençlerimiz dijital medya ile değil güreşle enerjilerini atabilsin. Hem izlesinler hem de güreşsinler. Güreşler lig usulüne döndü ve ligin bir ayağı burada yapılıyor. Şu anda da 150 tane Gaziantepli güreşçimiz er meydanında güreşiyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. İnşallah bizim yaptığımız bu teşviklerle yağlı güreşe ve diğer geleneksel sporlarımıza ilgi alaka artmış olacak. Türkiye'nin her bölgesinden sporcumuz şu an burada. Müsabakaya bin 500 tane sporcumuz katılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı