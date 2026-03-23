Geleneksel Türk Okçuluk Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Samsun'da yapılacak
Geleneksel Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Samsun'da düzenlenecek.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun (TGTOF) açıklamasına göre organizasyon 27-29 Mart tarihlerinde Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak.
Geleneksel ok ve yayların kullanılacağı şampiyonada, 49 ilden 1400 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak