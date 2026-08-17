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Okçuluk Milli Takım Seçmeleri Amasya'da Başladı

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Geleneksel Türk Okçuluk Milli Takımı'nın Amasya kampı başladı.

Geleneksel Türk Okçuluk Milli Takımı'nın Amasya kampı başladı.

Kentte gerçekleştirilen kampta, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren 49 sporcu milli takıma seçilebilmek için eleme atışları gerçekleştiriyor.

Üç gün sürecek kampın ardından Güney Kore'ye gidecek 5'i kadın, 5'i erkek toplam 10 sporcu belirlenecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun kamplardan sorumlu başantrenörü Ufuk Uslu, AA muhabirine, Şeyh Hamdullah'ın memleketi Amasya'da çok güzel bir ortamda çalıştıklarını söyledi.

Ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek kadroyu kurmayı hedeflediklerini belirten Uslu, "Burada 49 sporcumuz Kore'deki yarışma için eleme turlarına katılıyor. 3 gün sürecek kamplarımızın ardından 5 bayan, 5 erkek sporcumuzu ülkemizi temsil etmek üzere seçeceğiz." dedi.

Milli takım seçmelerine Bursa'dan katılan sporcu İsmail Aydın da ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek tüm sporculara başarılar diledi.

Sporculardan Eda Nur Adıgüzel ise Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlar kategorisinde dereceye girerek kampa davet edildiğini aktararak, "Amacım milli takıma seçilip Güney Kore'deki yarışmada ülkemi uluslararası arenada en güzel şekilde temsil edebilmek." diye konuştu.

Kaynak: AA
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