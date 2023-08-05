Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda düzenlenen açılış programında konuşan Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Koç, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve 100. yılını kutladıkları bu günlerde Sivas'ta olmaktan gurur duyduklarını söyledi. 24 ilden 326 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde geleneksel kıyafetlerini giyen okçular, sıralama ve eleme atışları gerçekleştirdi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü, sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirerek, başarı diledi.