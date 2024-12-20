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Geleneksel Güreşler Çalıştayı İçin Vali Özkan'a Davet

Geleneksel Güreşler Çalıştayı İçin Vali Özkan'a Davet
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı Sorgun'da düzenlenecek güreş çalıştayına davet etti. Güreş kültürünün yaşatılması önemine dikkat çekti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.

Türkiş, Vali Özkan'ı Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 21-23 Aralık tarihlerinde Sorgun'da düzenlenecek Karakucak, Kapışmalı ve Aşırtmalı Aba, Şalvar ve Kuşak Güreşleri Çalıştayı'na davet etti.

Anadolu'da güreş kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına çalıştayın önem taşıdığını vurgulayan Türkiş, desteklerinden dolayı Vali Özkan'a teşekkür etti.

Çalışmaları dolayısıyla Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Türkiş ve ekibini kutlayan Özkan da geleneksel güreşlerin gelecek nesillere aktarılması için çabalayacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Spor
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