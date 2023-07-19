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Yeni takımı çok konuşulur! Beşiktaş'ta Romain Saiss de takımdan ayrılıyor

Spor Haberleri

Transfer sezonunda kadrosuna fazla oyuncu katamayan Beşiktaş'ta Faslı stoper Romain Saiss, Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd'a transfer olmaya çok yakın.

Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta takıma veda eden oyuncuların sayısı artmaya başladı. Siyah-beyazlıların Faslı stoperi Romain Saiss de takımdan ayrılıyor.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Romain Saiss transferi için Beşiktaş ile 2.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşma sağladı.

Haberde, Katar ekibinin Saiss ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

33 yaşındaki Faslı stoper, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 mücadelede forma giydi. Saiss, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Gelen yok ama gidenler sıraya girdi! Beşiktaş'ta Romain Saiss de takımdan ayrılıyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Romain Saiss Beşiktaş Spor Haberler

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