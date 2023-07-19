Yeni takımı çok konuşulur! Beşiktaş'ta Romain Saiss de takımdan ayrılıyor

Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta takıma veda eden oyuncuların sayısı artmaya başladı. Siyah-beyazlıların Faslı stoperi Romain Saiss de takımdan ayrılıyor.

AL-SADD'A TRANSFER OLUYOR

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Romain Saiss transferi için Beşiktaş ile 2.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşma sağladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Haberde, Katar ekibinin Saiss ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

33 yaşındaki Faslı stoper, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 mücadelede forma giydi. Saiss, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.