Gelen Emlak Gildirlispor, Kızıldağ Yaylası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda Gelen Emlak Gildirlispor, finalde Topalakspor'u penaltı atışlarıyla yenerek şampiyon oldu. Turnuva, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi ve kazanan takıma kupaları verildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bu yıl 13. kez düzenlenen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nı Gelen Emlak Gildirlispor kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, Karaisali Kaymakamlığı ve Karaisalı Belediyesince, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde organize edilen turnuvanın finalinde, Topalakspor ile Gelen Emlak Gildirlispor karşılaştı.

Rakibini penaltı atışlarında yenen Gelen Emlak Gildirlispor, şampiyon oldu.

Maçın ardından oyuncular sevinçlerini, tribündeki taraftarlarla paylaştı.

Futbolculara kupa ve madalyalarını Karaisalı Kaymakamı Mert Bayar ve Karaisalı Belediye Başkan Vekili Gülhan Kasap verdi.

