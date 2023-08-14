Geleceği için kritik gün geldi çattı! Arda Güler bugün ameliyat olacak

Real Madrid forması giyen Arda Güler, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün ameliyat olacak. Genç yıldız, ameliyatın sorunsuz geçmesi durumunda yaklaşık 2 ay sonra sahalara güçlü bir şekilde dönecek. Ancak daha önce diz ameliyatı olan birçok futbolcu da olduğu gibi tedavinin sonuç vermemesi durumunda Arda'nın yeniden bıçak altına yatma olasılığı bulunuyor.