Geleceği için kritik gün geldi çattı! Arda Güler bugün ameliyat olacak
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün ameliyat olacak. Genç yıldız, ameliyatın sorunsuz geçmesi durumunda yaklaşık 2 ay sonra sahalara güçlü bir şekilde dönecek. Ancak daha önce diz ameliyatı olan birçok futbolcu da olduğu gibi tedavinin sonuç vermemesi durumunda Arda'nın yeniden bıçak altına yatma olasılığı bulunuyor.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya devinin antrenmanlarında gösterdiği performansla herkesi büyülemişti. Yaklaşık 3 hafta önce talihsiz şekilde dizinden sakatlanan genç yıldız, bugün ameliyat olacak.
2 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Marca'da yer alan habere göre; Bugün ameliyat olacak Arda Güler'in yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Arda Güler'in dizinden olacağı ameliyat sonrası kariyerinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Daha önce birçok futbolcunun diz ameliyatı geçirdikten sonra eski performansından oldukça uzaklaştığı ya da sakatlığının tekrarladığı biliniyor.