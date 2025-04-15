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Geldiğinde taraftarı heyecandan uyutmayan yıldız futbolcu Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Süper Lig devi Beşiktaş'a sezon başında büyük umutlarla imza atan yıldız golcü Ciro Immobile sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Beşiktaş, maliyeti 10.5 milyon euro olan İtalyan golcünün ayrılması için kolaylık sağlayacak.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta maliyeti 10.5 milyon euro olan İtalyan golcü Ciro Immobile'nin ayrılması için kolaylık sağlanacak.

ARAP KÜLÜPLERİNİN İLGİSİ VAR

İtalyan golcüyle Arap kulüpleri ilgileniyor. Ancak eşinin İtalya'da yaşaması sebebiyle tecrübeli oyuncu ülkesine dönmek istiyor. Performansı beklentilerin altında kalan İtalyan oyuncu ile sözleşme fesih görüşmeleri devam ediyor.

Immobile ile bazı ön görüşmeler yapıldı ve ayrılık için kolaylık sağlanacağı kendisine bildirildi. Menajerler, İtalyan golcüye Arap Yarımadası'ndan gelecek sezon için takım bakıyor. Bazı kulüpler, yıldız futbolcu ile ilgileniyor.

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Geldiğinde taraftarı heyecandan uyutmayan yıldız futbolcu Beşiktaş'tan ayrılıyor
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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