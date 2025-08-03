Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı

Rusya Premier Lig'de 3. hafta maçında Spartak Moskova, deplasmanda Akron ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

GEDSONLU MOSKOVA SON SANİYELERDE YIKILDI

Karşılaşmanın son anlarında baskısını artıran Spartak Moskova, 90+2'nci dakikada Solari ile öne geçti. Karşılaşmanın son saniyeleri oynanırken beraberlik golünü arayan Akron, 90+5'te penaldı kazandı. Topun başına geçen Dzyuba, takımına beraberliği getirdi.

GEDSON FERNANDES İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon euro karşılığında transfer olan Gedson Fernandes, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Zorlu maça ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu 45 dakika sahada kaldı ve ikinci yarı başında oyundan alındı.