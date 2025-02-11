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Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı. Rus takımı Spartak Moskova'nın Gedson Fernandes'i kadrosuna katmaya yakın olduğu ve transferin hafta sonuna kadar netleşeceği iddia edildi. Rusya'da ara transfer dönemi 20 Şubat'ta sona eriyor.

Ara transfer döneminde Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta takımın vazgeçilmezlerinden olan Gedson Fernandes için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN: SPARTAK MOSKOVA TALİP

Rusya'dan Sport Ekspress'te yer alan habere göre, Spartak Moskova, Gedson'u kadrosuna katmak istiyor. Spartak Moskova'nın, Portekizli futbolcunun transferini bitirmeye yakın olduğu ve transferin hafta sonuna kadar netleşmesinin beklendiği belirtildi. Rusya'da ara transfer dönemi 20 Şubat'ta sona eriyor.

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Beşiktaş ise Gedson Fernandes'in bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Siyah-beyazlılar, 20 milyon euronun altında bir rakama Portekizli yıldızın takımdan ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor. Kara Kartal, yıldız futbolcunun bonservisinin yarısını 2022 yazında Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında almıştı.

KALAN YÜZDE 50'SİNİ DE İSTİYOR

Benfica ile yapılan anlaşma gereği Gedson Fernandes'in olası satışından elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 50'si Portekiz ekibine gidecek. Siyah-beyazlılar, Benfica ile masaya oturarak Fernandes'in satışından gelecek paranın tamamını kasasına koymayı hedefliyor.

GEDSON'UN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Gedson Fernandes, bu karşılaşmalarda 8 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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