Gediz'de 'Okullar Sporla Hayat Buluyor' Projesi Başlatıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı kadrolu antrenörler ve eğitim yönetim sistemi antrenörleri, 'Okullar Sporla Hayat Buluyor' projesi kapsamında okullarda sporun yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi adına önemli bir çalışma yürütüyor.

Proje kapsamında, Gediz'de bulunan Zafer İlkokulu, Umurbey İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Dayınlar İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Gölcük İlkokulu ve Yenikent İlk ve Ortaokulu gibi birçok okulda öğrencilere spor yaptırılıyor.

Her hafta farklı okullara giden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri, çocuklara serbest zamanlarını sporla değerlendirme imkanı sunarak sporu sevdirmeye çalışıyor. Projenin en önemli amaçlarından biri de yetenekli sporcuları keşfetmek ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen projeye, ilçedeki okullar ve gençlik antrenörleri büyük destek veriyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, projenin eğitim-öğretim süreçlerine sağladığı katkıya vurgu yaparak, projeye destek veren başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur olmak üzere tüm kuruluşlara ve antrenörlere teşekkür etti.

Projeyle öğrencilerin fiziksel aktivitelerini artırarak sporla iç içe büyümeleri hedefleniyor. Gediz'de gençlere spor alışkanlığının kazandırılmasının yanı sıra geleceğin başarılı sporcularının da keşfedileceği öngörülüyor. - KÜTAHYA