Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendiği maçta Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a tepki yağdı. Taraftarlar, skorun 5-0'a gelmesinin ardından takım kaptanlarını ıslıklayarak protesto etti. Akkan, sosyal medyada da çok eleştirildi.
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
YEDİĞİ GOLLER TEPKİ ÇEKTİ
Mücadeleye damga vuran an ise Rizespor taraftarının kalesinde hatalı goller gören takım kaptanı Gökhan Akkan'ı ıslıklaması oldu.
TARAFTARLAR, ISLIKLADI
Rizesporlu taraftarlar, skorun 5-0'a gelmesinin ardından takım kaptanını ıslıklayarak protesto etti. Yaşanan bu olay kısa sürede futbol gündemine oturdu.