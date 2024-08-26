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Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı

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Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendiği maçta Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a tepki yağdı. Taraftarlar, skorun 5-0'a gelmesinin ardından takım kaptanlarını ıslıklayarak protesto etti. Akkan, sosyal medyada da çok eleştirildi.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

YEDİĞİ GOLLER TEPKİ ÇEKTİ

Mücadeleye damga vuran an ise Rizespor taraftarının kalesinde hatalı goller gören takım kaptanı Gökhan Akkan'ı ıslıklaması oldu.

TARAFTARLAR, ISLIKLADI

Rizesporlu taraftarlar, skorun 5-0'a gelmesinin ardından takım kaptanını ıslıklayarak protesto etti. Yaşanan bu olay kısa sürede futbol gündemine oturdu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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