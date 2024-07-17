Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
Geçen sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen ve Kadıköyde'ki maçta Fenerbahçe'ye gol atarak adından söz ettiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş, Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah-beyazlı yönetim, Can Keleş için kulübüne 2 milyon euro+bonus teklif etti. Keleş, Beşiktaş'a transfer olmaya yakın.
Geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ün Austria Wien'den transfer ettiği 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş resmen devreye girdi.
ANLAŞMAYA VARDILAR
Kartal, ilk olarak Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlı yönetim daha sonra oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı. Buna göre, siyah-beyazlılardan yapılan teklifin 2 milyon euro+bonus olduğu ortaya çıktı.
9 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
Geçen sezon Kadıköyde'ki maçta Fenerbahçe'ye gol atarak adından söz ettiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Karagümrük formasıyla 35 resmi maçta, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.