Geçen sezon Fenerbahçe'ye yenilmeyen takımın şimdiki hali içler acısı

TFF 1. Lig'de karşılaştığı Bandırmaspor'a 6-0 mağlup olan Giresunpor, geride kalan 20 haftada sadece 6 puan toplayabildi ve son sıraya demir attı.

YÜZLERİ BİR TÜRLÜ GÜLMÜYOR

Geçen sezon mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'i 40 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen Giresunspor'da 1. ligde de işler iyi gitmiyor.

FENERBAHÇE'YE YENİLMEDİLER

Geçen yıl Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenen ve sahasında ise 1-1 berabere kalan yeşil beyazlılar, bu sezon 20 haftada sadece 6 puan toplayabildi.

SON 9 MAÇI KABETTİLER

11. haftada Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup eden Giresunspor, sonraki 9 haftada rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.