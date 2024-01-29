Geçen sezon Fenerbahçe'ye yenilmeyen takımın şimdiki hali içler acısı
Geçen yıl Süper Lig'den düşen Giresunspor'un yüzü bir türlü gülmüyor. Karadeniz ekibi 1. Lig'de 20 haftada sadece 6 puan toplayabildi. Giresunspor, geçen yıl Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenmiş, sahasında ise 1-1 berabere kalmıştı.
TFF 1. Lig'de karşılaştığı Bandırmaspor'a 6-0 mağlup olan Giresunpor, geride kalan 20 haftada sadece 6 puan toplayabildi ve son sıraya demir attı.
YÜZLERİ BİR TÜRLÜ GÜLMÜYOR
Geçen sezon mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'i 40 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen Giresunspor'da 1. ligde de işler iyi gitmiyor.
FENERBAHÇE'YE YENİLMEDİLER
Geçen yıl Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenen ve sahasında ise 1-1 berabere kalan yeşil beyazlılar, bu sezon 20 haftada sadece 6 puan toplayabildi.
SON 9 MAÇI KABETTİLER
11. haftada Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup eden Giresunspor, sonraki 9 haftada rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.