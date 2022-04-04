Van Gaal'dan üzen haber! Geceleri oyuncularından gizli gizli hastaneye gitti, çıkan sonuç yıktı

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis Van Gaal, prostat kanserine yakalandığını açıkladı. Haberi canlı yayında duyuran dünyaca ünlü teknik adam, "Her Milli arada oyuncularım fark etmesin diye geceleri kamptan ayrılıyordum ve hastaneye gidiyordum. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim" diye konuştu.

"İŞİMİ YAPABİLİRİM"

Oyuncularına hastalığını söylemekten çekindiğini ifade eden Van Gaal, "Oyuncularıma söylemek istemedim çünkü performanslarını etkileyebilirdi. Disiplinim ve iradem çok yüksek. İşimi yapabilirim çünkü, bu işi seviyorum. Bu ekiple çalışmayı seviyorum" dedi.

"EŞİMİN ÖLÜMÜNÜ YAŞADIM"

Van Gaal sözlerini şöyle tamamladı: Oyuncular bunu bilmiyor. Zorlu bir dönem oldu, 25 seans radyasyon tedavisi gördüm. Ben hastalığın ne olduğunu biliyorum, eşimin ölümünü yaşadım. Bu, hayatın bir parçası.