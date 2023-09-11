Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Diamond Cup Karate Turnuvası'nda Başarı Yakaladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Kütahya'da düzenlenen Diamond Cup Karate Turnuvası'nda fırtına gibi esti. Sporcular, turnuvadan 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya ile döndü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Diamond Cup Karate Turnuvası'na 26 ilden 83 kulüp ve 785 sporcu katıldı. Tatamiye çıkan karatecilerin kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Başarılı bir turnuva geçiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 6 birincilik, 1 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ederek ilçeyi gururlandırdı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübün sporcularının elde ettiği başarılar şunlar:

"Minik Bay Kata: Enver Alp (1'nci), Celal Çeltik (2'nci), Ata Bıyıklı (3'üncü)

Yıldız Bayan Kata: Aymin Ege Aktaş (3'üncü)

Ümit Bay Kata: Melih Sezgin (1'nci)

Genç Bay Kata: Ozan Parlak (1'nci), Muhammet Ali Baysal (3'üncü)

Genç Bayan Kata: Esma Sıla Evsan (1'nci), Tuana Irmak (3'üncü)

U21 Bayan Kata: Şule Azra Akbulut(1'nci), Sıla Şahin (3'üncü)

Ümit-Genç Bay Takım Kata: Melih Sezgin, Ahmet Muhammet Karakoç, Muhammet Ali Baysal

ve Mustafa Kamacı'dan oluşan takım 3.üncü

Ümit-Genç Bayan Takım Kata: Esma Sıla Evsan, Tuana Irmak, Sudenaz Kaya ve Funda Albayrak'tan oluşan takım 1'nci" - İSTANBUL