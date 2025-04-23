Gazimihal İlk ve Ortaokulu, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Türkiye Şampiyonası'na Katılmaya Hak Kazandı

Bilecik genelinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Gazimihal İlk ve Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak, Bilecik'i Türkiye şampiyonasında temsil edecekler.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından bu yıl 7.'si düzenlenecek olan TürkiyeşŞampiyonası öncesi Bilecik genelinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Gazimihal İlk ve Ortaokulu ilkokul düzeyinde 'Abluka' ve 'Pentago' oyunlarında il birincisi oldular. Abluka oyununda il birincisi olan Selman Yaman ve Pentago oyununda il birincisi olan Kuzey Efe Çoban, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. - BİLECİK