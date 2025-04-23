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Gazimihal İlk ve Ortaokulu, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Türkiye Şampiyonası'na Katılmaya Hak Kazandı

Gazimihal İlk ve Ortaokulu, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Türkiye Şampiyonası'na Katılmaya Hak Kazandı
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Bilecik'te düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Gazimihal İlk ve Ortaokulu, 'Abluka' ve 'Pentago' oyunlarında il birincisi olarak büyük bir başarı elde etti ve Türkiye şampiyonasında Bilecik'i temsil etme hakkı kazandı.

Bilecik genelinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Gazimihal İlk ve Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak, Bilecik'i Türkiye şampiyonasında temsil edecekler.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından bu yıl 7.'si düzenlenecek olan TürkiyeşŞampiyonası öncesi Bilecik genelinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Gazimihal İlk ve Ortaokulu ilkokul düzeyinde 'Abluka' ve 'Pentago' oyunlarında il birincisi oldular. Abluka oyununda il birincisi olan Selman Yaman ve Pentago oyununda il birincisi olan Kuzey Efe Çoban, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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