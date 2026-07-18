Gaziemir Spor, eski golcüsü Kadir Otçeken'i geri getirdi

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Gaziemir Spor, eski santrforu Kadir Otçeken'i (23) yeniden kadrosuna kattı.

Geçen sezon Gaziemir formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de 17 gol atan Kadir, şubat ayında transfer olduğu Gümüşhane temsilcisi Şiran Yıldızspor'da 6 karşılaşmaya çıktı ancak gol sevinci yaşayamadı. Golcü oyuncuyu yeniden yuvasına döndüren Gaziemir Spor, transferi hazırladığı video ile duyurdu. Kulübün paylaşımında, "Herkes gün olur evine geri döner" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı