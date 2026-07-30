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Gaziemir Spor'a yeni otobüs geldi

Gaziemir Spor'a yeni otobüs geldi
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3'üncü Lig'in yeni temsilcilerinden Gaziemir Spor, yeni bir takım otobüsü tahsis etti.

3'üncü Lig'in yeni temsilcilerinden Gaziemir Spor, yeni bir takım otobüsü tahsis etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sadece bir otobüs değil, Gaziemir Spor'un geleceğine yapılan bir yatırım. Bugün kulübümüz adına önemli bir adımı daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziemir Spor'umuzun yeni takım otobüsü artık armamızı ve mücadele ruhumuzu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacak. Bu otobüs; deplasman yollarında alın terimizin, birlikteliğimizin ve hedeflerimizin simgesi olacak. Kulübümüzü sadece sahada değil, kurumsal yapısıyla da her geçen gün daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarı; Gaziemir Spor'a gönül veren herkesin ortak eseridir. Destek olan, emek veren ve yanımızda duran herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuklar, yeni zaferler... Gaziemir Spor için yola devam" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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