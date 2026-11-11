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Gaziemir Spor, 1922 Akşehirspor'u 3-1 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gaziemir Spor, 1922 Akşehirspor'u 3-1 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu sonuçla Gaziemir'in puanı 13 oldu, Akşehir ise 4 puanda düşme hattında son sırada kaldı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Gaziemir Spor 4 maçlık galibiyet hasretine evinde 1922 Akşehirspor'u yenerek son verdi: 3-1.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta Gaziemir'in gollerini 27'nci dakikada Emirhan Özkan, 38'de Onur Efe ve 79'da Gökhan Bozca attı. İlk yarıda skor 0-0'ken 16'ncı dakikada Uğur Ahmet Özder'le penaltı kaçıran konuk ekibin tek golü 57'nci dakikada aynı futbolcunun ayağından geldi. Grupta Gaziemir ekibi puanını 13 yaptı. Akşehir ise 4 puanda düşme hattında son sırada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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